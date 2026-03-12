Красноярка попала в больницу из-за ботокса и букета лилий
В Красноярске девушка чуть не погибла из-за букета лилий и косметологической процедуры, сообщил телеграм-канал Kras Mash.
Девушка попала в приемное отделение больницы с быстро прогрессирующим отеком мягких тканей и шеи. Врачи диагностировали отек Квинке и острую крапивницу. Состояние было тяжелым: существовал риск асфиксии.
Как выяснилось, за несколько дней до этого красноярка делала уколы ботокса, которые раньше переносила хорошо. А в день приступа она контактировала с лилиями — цветами, на которые прежде у нее тоже не было никакой аллергической реакции. Но в этот раз организм отреагировал молниеносно.
Врач-аллерголог Ольга Ищенко объяснила, что в этом случае у россиянки произошла не перекрестная аллергическая реакция. По ее словам, препараты ботулотоксина и компоненты лилий могут выступать как либераторы гистамина. По отдельности каждый фактор не вызывал проявлений, но их сочетание привело к острому ангиоотеку.
По словам специалиста, в период после любых медицинских вмешательств иммунная система может реагировать иначе на привычные раздражители.
Ранее аллерголог-иммунолог Татьяна Устинова предупредила об опасности цветов для здоровья.