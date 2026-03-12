Красноярка попала в больницу из-за ботокса и букета лилий

В Красноярске девушка чуть не погибла из-за букета лилий и косметологической процедуры, сообщил телеграм-канал Kras Mash.

Девушка попала в приемное отделение больницы с быстро прогрессирующим отеком мягких тканей и шеи. Врачи диагностировали отек Квинке и острую крапивницу. Состояние было тяжелым: существовал риск асфиксии.

Как выяснилось, за несколько дней до этого красноярка делала уколы ботокса, которые раньше переносила хорошо. А в день приступа она контактировала с лилиями — цветами, на которые прежде у нее тоже не было никакой аллергической реакции. Но в этот раз организм отреагировал молниеносно.

Врач-аллерголог Ольга Ищенко объяснила, что в этом случае у россиянки произошла не перекрестная аллергическая реакция. По ее словам, препараты ботулотоксина и компоненты лилий могут выступать как либераторы гистамина. По отдельности каждый фактор не вызывал проявлений, но их сочетание привело к острому ангиоотеку.

По словам специалиста, в период после любых медицинских вмешательств иммунная система может реагировать иначе на привычные раздражители.

