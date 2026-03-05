Аллерголог предупредила об опасности цветов для здоровья

Некоторые популярные цветы способны спровоцировать выраженную аллергическую реакцию, особенно в преддверии 8 Марта. Об этом « Газете.Ru » сообщила аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Татьяна Устинова.

По ее словам, основной причиной реакции становится пыльца, которая легко распространяется в помещении и оседает на слизистых оболочках. К наиболее аллергенным растениям специалист отнесла мимозу, лилии, гиацинты, ландыши, ромашки и хризантемы. Эти цветы отличаются большим количеством сухой летучей пыльцы и насыщенным ароматом. Дополнительный риск представляют сухоцветы из злаков, часто используемые в композициях, поскольку они опасны для людей с аллергией на луговые травы.

Эксперт подчеркнула, что резкий запах сам по себе не всегда свидетельствует об аллергенности. Чаще всего он действует как раздражитель, вызывая чихание и слезотечение без истинной иммунной реакции.

Опасность может исходить и не от самого растения. Во время транспортировки на лепестках скапливается пыль, в которой живут пылевые клещи. Кроме того, в воде быстро размножаются плесневые грибки, способные вызвать сильную реакцию даже у тех, кто не страдает поллинозом.

Симптомы варьируются от насморка и зуда глаз до отека Квинке, приступов удушья и генерализованной крапивницы. При затрудненном дыхании или глотании необходимо срочно обращаться за медицинской помощью. В группе риска — люди с поллинозом, астмой и атопическим дерматитом.

Чтобы снизить вероятность реакции, врач рекомендовала выбирать розы, пионы или орхидеи, удалять тычинки у лилий, ежедневно менять воду и не размещать букет в спальне.

