Краснокнижную птицу спасли в Подмосковье с помощью соцсетей и аптечного баллончика

В подмосковной Дубне развернулась настоящая спасательная операция по эвакуации редкого черного дятла — желны, занесенной в Красную книгу. Как сообщает REGIONS, ссылаясь на комментарий орнитолога Анны Лебедевой, птица является крайне важной для экосистемы.

Птицу, не способную взлететь, обнаружили местные жители у Парка семейного отдыха. Благодаря оперативному посту в социальных сетях пернатого удалось быстро найти и оказать первую помощь.

Жительница Мария Артемова, подключившаяся к поискам, выяснила, что птицу уже забрала девушка — автор поста, но местные ветеринарные клиники отказались принимать краснокнижного пациента. Ночью дятлу организовали кислородную поддержку из обычного аптечного баллончика, а утром ценным грузом отправили в московский центр помощи «Воронье гнездо» с попутным автобусом. Водитель и пассажиры, оказавшиеся в курсе истории, лично проконтролировали передачу птицы волонтерам в столице.

Орнитолог Анна Лебедева пояснила в беседе с REGIONS, что черный дятел играет ключевую роль в экосистеме леса, уничтожая вредителей в стволах деревьев. Его крупный размер и яркая окраска делают его уязвимым перед городскими угрозами: стеклянными фасадами, ЛЭП и бродячими животными.

Мария Артемова поделилась критически важными рекомендациями: при черепно-мозговых травмах у птиц категорически нельзя предлагать воду — это усиливает отек мозга. Пострадавшую особь следует поместить в картонную коробку с воздухоотводами, застелить дно бумажными полотенцами, обеспечить кислородом и максимально быстро передать специалистам.

