Редкие птицы возвращаются: находки под Пермью меняют карту краснокнижных видов

Как сообщает Пермское орнитологическое общество, 26 августа в поселке Ильинском, расположенном в 90 километрах от краевой столицы, был обнаружен грязовик — редкая пролетная птица, для которой Пермский край не является типичным местом обитания. Эта находка имеет особую ценность для научного сообщества, поскольку вид считается мигрирующим и лишь изредка появляется в данных широтах.

Ранее, в конце июля и первой половине августа, наблюдатели зафиксировали еще более важное явление: вблизи Перми были найдены гнезда длинноносого крохаля, а также замечены самки этого вида с выводками птенцов. Согласно информации орнитологов, данный вид долгое время находился в статусе неподтвержденного гнездования и включен в Приложение к Красной книге Пермского края. Обнаружение полноценных гнезд с потомством является первым документальным свидетельством успешного размножения длинноносого крохаля в регионе, что меняет его природоохранный статус.

