Красную площадь закрыли для посетителей на весь сегодняшний день

Вместе с ней закрыт Покровский собор, а также музейный магазин на Никольской.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление сотрудников Государственного исторического музея.

«Сегодня Красная площадь будет закрыта», - было указано в микроблоге этого культурного учреждения.

Сам музей продолжает свою работу. Вход в его главное здание на протяжении всего дня будет производиться через вход №3, который расположен возле памятника маршалу Жукову.