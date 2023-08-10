Кравец назвала наследников Васильевой и Мирошниченко

Напомним, что Вера Васильева и Ирина Мирошниченко покинули этот мир в начале августа, с разницей всего в несколько дней. Как вспоминает Кравец, обе они посвятили свои жизни актерской сцене. Ни Вера Кузьминична, ни Ирина Петровна не были «созданы для быта, детей, для семьи».

Но куда денется все нажитое имущество, оставшееся после смерти двух артисток? Алена Кравец рассказала, что город точно не получит дачи и квартиры звезд. Наследницей Васильевой стала некая «приемная дочь», а также ее ребенок. Что касается Мирошниченко, то по завещанию ее недвижимость перейдет во владение Художественного театра.