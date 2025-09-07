Кравцов выступил против отмены домашнего задания

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, комментируя инициативу об отмене домашних работ в школах, подчеркнул их неотъемлемую роль в образовательном процессе.

Выступая на полях Восточного экономического форума, глава ведомства отметил, что практика закрепления изученного материала через домашние задания является общепринятой мировой практикой, сообщает РИА Новости.

Кравцов пояснил, что ранее из-за отсутствия единых регламентирующих норм учебные заведения подходили к этому вопросу произвольно: некоторые задавали чрезмерно много, другие же могли не задавать ничего. Такая ситуация, по словам министра, зачастую приводила к дисбалансу учебной нагрузки и переутомлению учащихся. Для решения этой проблемы и были разработаны единые стандарты, определяющие объем домашней работы, что позволяет оптимизировать нагрузку на школьников, сохранив при этом важный образовательный инструмент.

