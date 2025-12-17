«Кредит в обмен на демографию». Долг по ипотеке предложили полностью списывать при рождении четвертого ребенка

Депутат Госдумы Нина Останина выступила с инициативой по масштабному расширению программы льготной семейной ипотеки. В беседе с корреспондентом «Ленты.ру» парламентарий заявила, что действующие преференции, доступные лишь в сельской местности и на Дальнем Востоке, необходимо распространить на все регионы страны, сделав их более гибкими.

По словам Останиной, ключевой проблемой нынешней программы является ее ограниченная география, которая не учитывает потребности семей в других частях России. Для повышения привлекательности льготного кредитования она предложила дифференцированный подход: ввести нулевую ставку по ипотеке для отдельных субъектов, где демографическая ситуация требует особых мер поддержки.

Наиболее радикальное предложение депутата касается прямой увязки ипотечной нагрузки с рождаемостью. Останина считает целесообразным законодательно закрепить поэтапное списание части жилищного кредита с появлением в семье каждого нового ребенка. Кульминацией этой меры должно стать полное аннулирование остатка долга после рождения четвертого малыша, что станет существенным стимулом для развития многодетности. Соответствующие законопроекты уже направлены на рассмотрение в Правительство РФ.

Ранее сообщалось о том, что после Нового года цены на недвижимость в Москве ждет рост.