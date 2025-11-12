Русская православная церковь разъяснила, что кремация не препятствует спасению души. Как сообщил священник Сергей Иванов в беседе с « Московским комсомольцем », решающими остаются вера, покаяние и дела человека при жизни, а не способ захоронения.

Он отметил, что душа после смерти возвращается к Богу и внешние обстоятельства, включая форму погребения, не определяют ее судьбу. Официальное мнение Церкви содержится в документе «О христианском погребении», утвержденном в 2015 году. В нем подчеркивается, что традиционным остается захоронение тела в землю, однако если это невозможно, допускается и кремация.

При этом духовенство напоминает, что прах умершего следует предавать земле или помещать в колумбарий. Хранить урну с прахом дома не рекомендуется — это противоречит христианскому пониманию уважения к телу, которое рассматривается как храм Духа Святого.

