Церковь развеяла миф о запрете на работу в воскресенье для верующих
Фото: [istockphoto.com/fizkes]
Православный священник Константин Пархоменко пояснил, что труд в воскресенье не является грехом для верующих. По его словам, в христианской традиции нет прямого запрета на работу в какой-либо день недели. Его слова передает RT.
Священник отметил, что подобное правило характерно для иудаизма, где суббота считается днем полного покоя. В христианстве же воскресенье посвящено Богу, но не предполагает строгого отказа от трудовой деятельности.
Пархоменко добавил, что традиция воздерживаться от работы могла быть частично заимствована у соседствующих иудеев. Он подчеркнул, что важно не сам факт отдыха, а духовное наполнение дня и обращение к молитве.
По мнению священника, вера не должна мешать человеку исполнять обязанности, если труд необходим. Главное, чтобы воскресенье оставалось временем, когда человек вспоминает о Боге и благодарит Его за прожитую неделю.
