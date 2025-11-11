Церковь развеяла миф о запрете на работу в воскресенье для верующих

Православный священник Константин Пархоменко пояснил, что труд в воскресенье не является грехом для верующих. По его словам, в христианской традиции нет прямого запрета на работу в какой-либо день недели. Его слова передает RT .

Священник отметил, что подобное правило характерно для иудаизма, где суббота считается днем полного покоя. В христианстве же воскресенье посвящено Богу, но не предполагает строгого отказа от трудовой деятельности.

Пархоменко добавил, что традиция воздерживаться от работы могла быть частично заимствована у соседствующих иудеев. Он подчеркнул, что важно не сам факт отдыха, а духовное наполнение дня и обращение к молитве.

По мнению священника, вера не должна мешать человеку исполнять обязанности, если труд необходим. Главное, чтобы воскресенье оставалось временем, когда человек вспоминает о Боге и благодарит Его за прожитую неделю.

