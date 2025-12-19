Кремлевские пришельцы: шутка или намек — что скрывается за улыбкой президента
Президент Путин уклонился от необычной просьбы подтвердить существование НЛО
Фото: [Владимир Путин на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта/Медиасток.рф]
В ходе ежегодной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, прозвучал необычный вопрос к президенту России Владимиру Путину. Журналист ВГТРК Павел Зарубин попросил главу государства подмигнуть, если ему известно о существовании инопланетян, но эта информация засекречена.
Владимир Путин не стал выполнять эту просьбу напрямую. Отвечая на вопрос, президент с улыбкой сказал: «Я вам подмигну потом».
Комбинированная программа «Итоги года с Владимиром Путиным» стартовала в эфире 19 декабря в 12:00. Сбор вопросов для мероприятия начался 4 декабря и продолжался до его окончания.