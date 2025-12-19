Фото: [ Владимир Путин на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта/Медиасток.рф ]

В ходе ежегодной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, прозвучал необычный вопрос к президенту России Владимиру Путину. Журналист ВГТРК Павел Зарубин попросил главу государства подмигнуть, если ему известно о существовании инопланетян, но эта информация засекречена.

Владимир Путин не стал выполнять эту просьбу напрямую. Отвечая на вопрос, президент с улыбкой сказал: «Я вам подмигну потом».

Комбинированная программа «Итоги года с Владимиром Путиным» стартовала в эфире 19 декабря в 12:00. Сбор вопросов для мероприятия начался 4 декабря и продолжался до его окончания.