В социальных сетях все чаще распространяются страшилки о церковных предметах. Люди пугают друг друга «перекладами» порч, «заряженными на беду» крестиками и магическими свойствами времени. Журналист ugra.aif.ru собрал у читателей самые популярные поверья и обратился за разъяснениями к клирику Знаменского храма Ханты-Мансийска иерею Тарасию Борозенецу.

Можно ли поднимать найденное?

Оксана Шуман поинтересовалась, правда ли, что найденные возле храма деньги или крестики могут навлечь беду. Священник объяснил, что это распространенное, но абсолютно нелепое суеверие. По его словам, чуть ли не каждый второй прихожанин хотя бы раз в жизни подходил с испуганными глазами из-за найденного на дороге крестика. Батюшка назвал страхи полной чепухой.

Он пояснил, что нательный крестик — это не магический артефакт из фантазийного романа, а святыня, материальное свидетельство веры в Распятого и Воскресшего Господа. Относиться к святыне как к источнику беды просто невозможно.

При этом священник напомнил о заповеди «не укради»: поднимать чужое нехорошо. Найденные деньги лучше отдать в церковную кружку или нуждающемуся. А крестик нужно поднять — не ногой же пинать святыню! — и отнести в храм, в иконную лавку. Там его либо найдет хозяин, либо положат к иконам. За такое доброе дело человек получит от Бога благословение, а не беду.

Отдаете ли вы свои годы?

Второй страх касается вопросов о времени в храме. Некоторые боятся, что, отвечая на вопрос «Сколько времени?», можно отдать спрашивающему свои годы жизни.

Священник призвал включить здравый смысл: люди сообщают друг другу положение стрелок на часах, а не цифры из паспорта. Время — Божие, оно течет одинаково для всех, независимо от ответа. В основе страха — обычное человеческое желание контролировать время и боязнь смерти. Но христианин знает, что жизнь в руках Божьих, и ни один любопытный прихожанин не сможет ее укоротить вопросом о времени. Это все равно что бояться, что перебежавшая дорогу сорока расстроит свадьбу. Сорока — птица божья, а свадьба зависит от любви и терпения, а не от траектории полета пернатых. Так что отвечать можно смело.

Чужой крест — чужая судьба?

Самая «страшная» тема — можно ли носить чужой нательный крестик. Народные «эксперты» пугают тем, что так можно забрать себе грехи, болезни и судьбу прежнего владельца.

Священник разобрал этот «комплекс» подробно. Для христианина судьба — это не рок, а Промысл Божий, который у Бога о каждом человеке свой, особенный. Неужели можно думать, что Господь, как нерадивый чиновник, перепутал бумажки и посылает чужую судьбу из-за надетого крестика? Господь — любящий Отец, знающий каждого по имени. Его замысел о человеке уникален и неизменен, что бы на себя ни надели.

Что касается передачи грехов через предметы — тогда можно было бы отменить исповедь. Нашел чужой крест — и все грехи предыдущего владельца твои? Но грех — это личный выбор человека, злое состояние его души. Его нельзя передать как эстафетную палочку. Это как бояться, что, надев чужую шапку, подхватишь чужую глупость. Но глупость, как и грех, внутри, в голове и сердце, а не на макушке.

Крест — орудие спасения. Если человеку досталась эта святыня, нужно радоваться. Носить с благоговением, молиться за того, чей это крест был (может, ему это нужнее), освятить в храме, если есть сомнения — и все. Никакой чужой ноши человек не понесет. Христос сказал: «Возьмите иго мое на себя» — то есть иго Христово, свой крест, а не соседкин.

Священник подвел итог: суеверия — как сорняки в огороде души, мешающие расти добрым всходам веры. Лучшее лекарство от них — молитва, доверие Богу и добрый здоровый юмор. Увидели страшилку — посмейтесь над ней, перекреститесь и идите с миром. Бояться нужно только одного — оскорбить Бога своим неверием или нелюбовью к ближнему. А найденный крестик — это не беда, а возможность сделать доброе дело.