Утерянные пьесы Моцарта нашли в парижском архиве

В Национальной библиотеке Франции обнаружена рукопись Моцарта, которая пролежала в архивах более двух веков. Об этом сообщает El País.

Рукопись обнаружил куратор библиотеки Франсуа-Пьер Гуа, просматривая два десятка манускриптов, готовившихся к передаче в архив. Он мгновенно узнал характерный почерк Моцарта — округлые скрипичные ключи, двойные тактовые черты и особое начертание скобок. Однако не все страницы 44-листной тетради написаны рукой гения: часть нотных погрешностей оставила его ученица Мари-Луиза-Филиппина де Бонньер де Гин, дочь герцога де Гина, которая брала у композитора уроки игры на арфе.

Сам Моцарт, кстати, недолюбливал сочетание флейты и арфы, но в мае-июне 1778 года он давал уроки юной аристократке, а ее отец, страстный флейтист и приближенный королевы Марии-Антуанетты, заказал ему знаменитый Концерт до мажор — за который, к слову, так и не заплатил.

Подлинность рукописи подтвердил в конце апреля директор Библиотеки Моцартеум в Зальцбурге Армин Бринзинг. Как полагают исследователи, манускрипт попал в фонды BNF благодаря конфискации имущества семьи Гин во время Великой французской революции: де Гин эмигрировали в Англию в 1794 году, а их бумаги осели в государственных хранилищах.

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