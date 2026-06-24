Солнце может отключить цивилизацию? Что происходит во время мощных магнитных бурь

Магнитные бури почти не воздействуют на людей на поверхности Земли напрямую. Главная опасность может грозить металлическим конструкциям — линиям электропередач, трубопроводам и подводным интернет-кабелям, пишет команда редакторов научного издания Space Daily.

Когда выброс плазмы с Солнца сталкивается с магнитным полем Земли, в протяженных проводниках возникают электрические токи. Особенно уязвимы линии, растянутые на сотни километров: небольшое напряжение на каждом участке складывается и перегружает трансформаторы.

Именно это произошло в канадской провинции Квебек в марте 1989 года. Геомагнитная буря вывела из строя энергосистему, оставив шесть миллионов человек без света на девять часов.

Под угрозой находятся и подводные линии связи. Само оптоволокно изготовлено из стекла, однако рядом проходит металлический провод, питающий усилители сигнала. Согласно опубликованному в 2021 году моделированию, буря уровня события Кэррингтона 1859 года теоретически способна надолго нарушить межконтинентальную связь.

В трубопроводах наведенные токи мешают системе защиты металла от коррозии и могут постепенно сокращать срок его службы. Сильнее всего страдают северные регионы с плохо проводящими электричество горными породами.

Спутники сталкиваются уже с прямым воздействием частиц и разогревом верхней атмосферы. В 2022 году SpaceX потеряла 38 аппаратов Starlink после сравнительно умеренной бури.

Современные станции дают операторам от 15 до 60 минут предупреждения. Этого хватает, чтобы снизить нагрузку на трансформаторы и временно отключить наиболее опасные линии, но не для срочной перестройки инфраструктуры.