Стало известно, кто стал обладателем шикарного пентхауса Лерчек

В мае 2026 года стало известно о продаже подмосковного особняка блогеров Валерии и Артема Чекалиных. По информации Super, новым владельцем роскошного дома в элитном поселке стал адвокат Владимир Х. По его словам, эта сделка прошла тщательную юридическую проверку.

Продаже предшествовало важное событие: в марте 2026 года Лерчек погасила долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) на сумму 175 млн рублей. Это позволило блогеру избежать банкротства.

Как отметил Владимир, он получил объект с дисконтом, а бюджет РФ — полное погашение задолженности.

«Это очень хороший и дорогой дом, который никто не покупал, потому что не хотел работать с рисками. Я же не увидел для себя рисков при правильном структурировании сделки и гарантированном погашении всех долгов продавца», — отметил покупатель.

Он добавил, что не испытывает финансовых сложностей, работает в юридической сфере более 20 лет и владеет адвокатским бюро и недвижимостью. Он также подчеркнул, что не знал Чекалиных до сделки и не общался с ними после ее завершения.

Особняк, строительство которого началось еще в браке Чекалиных, поражает своими масштабами. Площадь дома составляет 3208 кв. метров. В нем расположены семь спален, 12 санузлов, бассейн, сауна, тренажерный зал, массажный кабинет, кинотеатр и гараж на семь автомобилей.

В апреле 2024 года стоимость особняка оценивалась примерно в 1,8 млрд рублей, однако к ноябрю того же года цена упала до 879 990 000 рублей. Владимир отметил, что суммы, озвученные СМИ, не соответствуют действительности, но отказался раскрывать реальную стоимость сделки. По его словам, дом приобретен для семьи и подходит для удаленной работы.

Ранее сообщалось, что Валерии Чекалиной подарили кольцо из белого золота с тремя бриллиантами.