Луга у озера в Подмосковье окрасились в лиловый: что это за цветок и почему его так трудно встретить дважды

В окрестностях озера Бельского луга неожиданно окрасились в нежно-лиловый цвет. Причиной природного явления стало появление редкого растения, внесенного в Красную книгу Москвы. Для биологов это настоящая загадка: цветок каждый раз прорастает в новом месте и надолго на одном участке не задерживается. Подробности REGIONS узнал у ботаника и фитотерапевта Михаила Круглова.

Колокольчик олений

Научное название растения — Campanula cervicaria L., его также именуют колокольчиком жестковолосистым или оленьим. В своем семействе он считается одним из самых малочисленных видов. В Красной книге Москвы ему присвоена высшая, первая категория редкости.

По информации издания, растение можно встретить в редкостойных лесах, на полянах, лесных опушках, вырубках, зарослях кустарников и разнотравных лугах. Популяции крайне малочисленны. Внешне колокольчик олений напоминает колокольчик сборный, но отличается от него формой зубцов чашечки — у первого они тупые и округлые, у второго — острые и вытянутые.

Главная особенность редкого цветка, по мнению специалистов, — его непредсказуемость. Он появляется в самых разных точках от случая к случаю и надолго не задерживается. При этом растение зацветает лишь однажды в жизни — на втором или третьем году.

«Это очень высокий крупный колокольчик — может вырасти до метра! — с толстым жестким стеблем. Свое название получил благодаря щетинистым торчащим волоскам. Растение резко отрицательно реагирует на вытаптывание и связанное с ним механическое уплотнение почвы», — комментирует Михаил Круглов.

Причины редкости

Сокращение численности вида связано с несколькими факторами: уничтожением естественных мест произрастания (вырубка лесов, распашка земель), массовым сбором растений, высокой рекреационной нагрузкой (туризм и вытаптывание), а также узкой экологической нишей — привязанностью к известняковым породам, считает эксперт.

«Если вы встретите такой колокольчик в природе, не стоит срывать его — лучше полюбоваться красотой в естественной среде. Их изучение и выращивание в ботанических садах — важный шаг к сохранению биоразнообразия», — утверждает эксперт.

Ранее сообщалось, что ромашковые поля цветут в Дубне, Парамоново и Дмитровском округе.