Директор Диброва сделал заявление после его падения в клубе

Телеведущий Дмитрий Дибров чувствует себя нормально после госпитализации, сообщил «Газете.Ru» его директор Артур Якобсон. Он подчеркнул, что восстановление здоровья для ведущего сейчас важнее, чем возвращение к работе.

Якобсон также назвал причины падения: по его словам, Дибров «потерял голову из-за женщины», что вкупе с чрезмерным употреблением алкоголя привело к трагедии. При этом директор выразил уверенность, что восстановление пройдет хорошо.

«Здоровье — приоритет. Пожелаем Дмитрию Александровичу скорейшего выздоровления», — сказал Якобсон.

Напомним, 22 июня Диброва госпитализировали в бессознательном состоянии после падения с лестницы на светской вечеринке в клубе Москвы. Сам телеведущий воздержался от комментариев по поводу своего самочувствия. По информации телеграм-канала Mash, врачи диагностировали у него перелом руки и сотрясение мозга. Отмечается, что что Дибров может лишиться подвижности правой руки из-за отказа от операции.

Ранее продюсер Леонид Дзюник прокомментировал поведение Дмитрия Диброва.