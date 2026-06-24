С горных лыж — в полицейский участок: олимпийский чемпион попался с запрещенными грибами

Инцидент произошел в начале июня. При обыске у Миллера нашли не только грибы, но и предметы для их употребления, что добавило ему статью о хранении наркотических средств и принадлежностей. Спортсмен, известный своим бунтарским характером еще во времена активных стартов, не стал сотрудничать со следствием и наотрез отверг обвинения. Однако адвокатам предстоит серьёзная борьба: в Айдахо законы по наркотикам строгие, и даже за небольшие дозы грозят реальные сроки.

Миллер — не просто медалист. На счету чемпиона одна золотая, три серебряные и две бронзовые награды Олимпиад. В Ванкувере-2010 он взял золото в суперкомбинации, а в Сочи через четыре года подтвердил класс, завоевав бронзу в супергиганте — тогда ему было 36, и это достижение до сих пор никто не побил. Теперь же его имя ассоциируется не с трассами, а с залом суда.

Ранее москвич попытался смыть сестру в канализацию.