Школьник из Ступина пригласил Тину Канделаки на том ям: выпускник вышел в финал шоу «Умнее всех»

В финале телевизионного интеллектуального шоу «Умнее всех» на одном из федеральных каналов принял участие выпускник школы № 9 из Ступина Давид Саурбаев. Юноша успешно прошел все этапы отбора, но в решающей дуэли уступил оппоненту из Переславля-Залесского. В ходе прямого эфира Давид поделился своей страстью к кулинарии и пригласил ведущую Тину Канделаки в родной город, пообещав угостить ее авторским том ямом, сообщил REGIONS.

Чтобы стать участником популярной телеигры, которую ведет Тина Канделаки, Давид преодолел несколько отборочных этапов, соревнуясь с ребятами из разных регионов страны. Студия была оформлена в футуристическом стиле — как космический корабль с элементами дополненной реальности. Участники демонстрировали эрудицию в самых разных областях: от привычных школьных предметов до геополитики и теории музыки.

Стартовый этап «Первичный отбор» требовал молниеносной реакции — на 20 вопросов с двумя вариантами ответа отводилось всего по три секунды. По итогам Давид вошел в восьмерку сильнейших. На втором этапе каждому из восьми финалистов досталась отдельная тема, по которой нужно было давать развернутые ответы без подсказок. Третий раунд стал еще более сложным: за 25 секунд требовалось отыскать и назвать пять верных позиций среди 15 изображений. Давид блестяще справился и с этим заданием.

Тренер по интеллектуальным играм Ирина Киселева назвала результат Давида большим достижением для школы и города, отметив его глубокие знания и настоящий боевой характер, проявленные на всех этапах.

«Мы гордимся результатом Давида. Он показал блестящие знания и волю к победе, пройдя такой серьезный отбор. Для нас это большая радость», — поделилась тренер по интеллектуальным играм Ирина Киселева.

В финальном поединке Давиду противостоял Георгий Тутринов из Переславля-Залесского. Набрав одинаковое количество баллов — по 34, участники перешли к решающей дуэли, состоящей из пяти этапов. Победа зависела от скорости реакции и умения стратегически использовать блокировку оппонента. В ожесточенной борьбе Давид уступил сопернику.

Тина Канделаки отметила отличное знание Давидом географии — он уверенно ориентируется в странах и столицах мира. На вопрос, как он оказался на проекте, школьник ответил, что узнал о кастинге через школьную группу, где проводятся турниры по «Что? Где? Когда?». Ведущая также заинтересовалась его кулинарным увлечением. Давид признался, что видит себя в профессии шеф-повара, ему доставляет радость и сам процесс приготовления, и возможность пробовать созданные блюда.

Среди коронных рецептов он назвал том ям, пасту карбонара и пасту с морепродуктами. Когда Канделаки, оказавшись поклонницей том яма, спросила, сможет ли он приготовить блюдо действительно вкусно, Давид уверенно заверил ведущую. Школьник тут же пригласил ее в Ступино, пообещав лично угостить. Канделаки в ответ пошутила, что ее так аппетитно в гости еще никто не звал, и согласилась прийти с семьей и даже собаками.

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