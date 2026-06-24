«Урок химии»: Никита Пресняков показал новые фотографии с возлюбленной

Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой и известный музыкант, поделился с поклонниками романтическими кадрами со своей новой возлюбленной Кариной Филимоновой, пишет Super. Фотосессия получилась очень атмосферной и интимной: на снимках пара позирует в объятиях и чувственных позах.

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Саму публикацию Никита подписал коротко, но емко: «Урок химии». Поклонники сразу заметили, что между молодыми людьми действительно есть искренняя связь и взаимное притяжение.

Новый роман Никиты начался после развода с моделью Аленой Красновой. Их брак распался в августе 2025 года, и тогда пара сама сообщила об этом в социальных сетях.

После расставания Никита не скрывал эмоций: он публично выбросил золотую статуэтку с надписью «Лучшая жена», которая раньше принадлежала Красновой.

Тем временем Алена тоже не осталась в одиночестве. 14 февраля 2026 года она представила публике своего нового избранника — бизнесмена Сергея Тюленева. Девушка открыто призналась Сергею в любви и, судя по ее публикациям, вполне счастлива в новых отношениях.

Ранее сообщалось, что Никита Пресняков поздравил сына своей новой возлюбленной с днем рождения.