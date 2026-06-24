Звезда «Мажора» и «Бывших» Денис Шведов порадовал фанатов фото с дочерью

Звезда сериалов «Мажор» и «Бывшие» Денис Шведов поделился с поклонниками трогательными кадрами. В своем личном блоге он опубликовал несколько снимков с десятилетней дочерью от актрисы Александры Розовской, пишет Super.

Фотографии были сделаны в разное время, но последний кадр был сделан именно в день рождения девочки. Актер написал проникновенный пост, в котором признался в любви к дочери и выразил гордость за нее.

«Ты — моя гордость, я всегда буду за тебя», — написал Шведов.

Он пожелал девочке и пообещал всегда быть рядом. Подписчики пришли в восторг от откровенности артиста и отметили, что дочка очень похожа на отца.

Поклонники поблагодарили Шведова за то, что он делится такими личными моментами, и выразили надежду, что актер будет и дальше радовать их семейными фото.

Ранее возлюбленная Андрея Аршавина показала редкое фото с маленькой дочерью экс-футболиста.