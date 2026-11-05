Комары в Подмосковье и медведи-шатуны в Сибири: названы опасности аномально теплой осени

«Ямал-Медиа»: аномально теплая осень вызвала нашествие комаров в Подмосковье

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Текущая осень в России выдалась настолько теплой, что природа местами перепутала сезоны: в Анапе ко Дню народного единства зацвела сирень, в Подмосковье снова активизировались комары, а в Екатеринбурге на деревьях набухли почки. О причинах аномалии и ее последствиях рассказали специалисты — в том числе кандидат биологических наук Павел Косинцев, предупредивший, что затянувшееся тепло может нарушить спячку медведей. Пояснения эксперта передает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Главные погодные аномалии осени

Октябрь и начало ноября 2026 года отметились температурными рекордами во многих регионах страны:

  • Центр России: В Москве средняя температура октября достигла 9,1 градуса, превысив норму на 3,3 градуса из-за блокирующего антициклона с Южного Урала.
  • Урал и Поволжье: На Среднем Урале вновь зазеленели липы и полевые цветы, а в Псковской области распустились васильки и клубника.
  • Юг: В Анапе в первых числах ноября воздух прогревался до +19 градусов, из-за чего неожиданно зацвела сирень.
  • Ямал: В Салехарде 26 октября обновился температурный рекорд (+6,5 градуса), а в Мужах и Шурышкарском районе зацвели лютики и лапчатка.

Угроза для диких животных

Биологи предупреждают, что затянувшееся тепло серьезно нарушило природные биоритмы обитателей леса.

  • Медведи и барсуки: Из-за теплой погоды и нехватки осенних кормов хищники продолжают бродить по тайге, активно растрачивая жировые запасы. По словам экспертов Института экологии растений и животных УрО РАН Павла Косинцева и Николая Корытина, часть медведей рискует не лечь в спячку вовсе или проснуться посреди зимы истощенными и агрессивными.
  • Ежи: В южных районах Урала из-за отсутствия снега и ушедших глубоко в землю насекомых бодрствующие ежи остались без привычной пищи.
  • Птицы: Для пернатых затяжное тепло оказалось менее опасным: синицы дольше находили корм, а некоторые перелетные виды лишь задержались в регионе.

Прогнозы на зиму

По словам профессора Института прикладной экологии Павла Сухонина, впереди россиян ждет резкая смена погоды, обусловленная глобальными климатическими факторами. В то же время начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолий Цыганков отметил, что делать точные долгосрочные прогнозы на всю зиму метеорологи пока не могут из-за ограничений в инструментах мониторинга.

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