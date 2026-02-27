Креветки в пост: грех или объедение? Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Во время Великого поста многие россияне задаются вопросом о границах дозволенного в еде. Особенно много споров вызывает морепродукты: можно ли включать в рацион креветок, мидий и кальмаров или это считается нарушением? На этот вопрос ответил протоиерей Андрей Ефанов.

Он напомнил, что согласно Типикону, основные запреты касаются мяса, молока и яиц. Рыба разрешена лишь дважды за весь пост — на Благовещение и Вербное воскресенье. Однако морские беспозвоночные в византийской и афонской традиции всегда относились к «бескровной пище» и не приравнивались к мясу теплокровных животных, сообщает Пронедра.

Тем не менее, не стоит подменять духовный смысл поста кулинарными изысками. Ограничения нужны для воспитания дисциплины духа, а не для поиска гастрономических лазеек. Протоиерей Андрей Ефанов резюмирует: если дары моря воспринимаются как простая, постная пища, а не как деликатес, их употребление допустимо. Главное — не превратить пост в повод для меню ресторана.

Ранее сообщалось о том, что святые велели воздержаться даже от маленькой капли вина в пост.