Кричат три признака: как вычислить на месте у продавца бывшее такси при покупке авто

Покупка подержанного автомобиля эконом- или комфорт-класса может обернуться лотереей с проигрышным билетом, если под видом ухоженной машины продают бывшее такси. Автокриминалист Максим Шелков перечислил ключевые признаки, позволяющие выявить такую технику. Об этом пишет журнал Motor .

Первым делом эксперт советует проверить открытый реестр такси. Наличие госномера в этой базе — стопроцентное подтверждение того, что авто использовалось в извозе. Второй маркер — принадлежность транспортного средства юридическому лицу в сочетании с полным отсутствием отметок о дилерском техническом обслуживании. Третий признак обнаруживается только при компьютерной диагностике: это специальные стоп-фильтры, блокирующие рост показаний пробега.

По словам специалиста, в такси нередко отправляют битые экземпляры, восстановленные на скорую руку с использованием дешевых запчастей. В таких автомобилях зачастую отсутствуют подушки безопасности. Обслуживание проводится по остаточному принципу: интервалы замены масла нарушаются в разы, а детали ставят неоригинальные.

В премиальном сегменте проблема иного рода — там применяют чипы, замораживающие одометр. Машина накатывает десятки тысяч километров, а счетчик остается на месте.

Шелков резюмирует: не стоит доверять внешнему лоску и заманчиво низкой цене. За привлекательной картинкой бывшего такси почти гарантированно скрываются агрессивная эксплуатация и тотальная экономия на всем.