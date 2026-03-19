Кричат три признака: как вычислить на месте у продавца бывшее такси при покупке авто
Motor: восстановленное такси маскируют под ухоженное авто
Фото: [Такси в Рузском районе/Медиасток.рф]
Покупка подержанного автомобиля эконом- или комфорт-класса может обернуться лотереей с проигрышным билетом, если под видом ухоженной машины продают бывшее такси. Автокриминалист Максим Шелков перечислил ключевые признаки, позволяющие выявить такую технику. Об этом пишет журнал Motor.
Первым делом эксперт советует проверить открытый реестр такси. Наличие госномера в этой базе — стопроцентное подтверждение того, что авто использовалось в извозе. Второй маркер — принадлежность транспортного средства юридическому лицу в сочетании с полным отсутствием отметок о дилерском техническом обслуживании. Третий признак обнаруживается только при компьютерной диагностике: это специальные стоп-фильтры, блокирующие рост показаний пробега.
По словам специалиста, в такси нередко отправляют битые экземпляры, восстановленные на скорую руку с использованием дешевых запчастей. В таких автомобилях зачастую отсутствуют подушки безопасности. Обслуживание проводится по остаточному принципу: интервалы замены масла нарушаются в разы, а детали ставят неоригинальные.
В премиальном сегменте проблема иного рода — там применяют чипы, замораживающие одометр. Машина накатывает десятки тысяч километров, а счетчик остается на месте.
Шелков резюмирует: не стоит доверять внешнему лоску и заманчиво низкой цене. За привлекательной картинкой бывшего такси почти гарантированно скрываются агрессивная эксплуатация и тотальная экономия на всем.