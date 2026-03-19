«Кричите на них». Эксперт по безопасности дал спасительную инструкцию для туристов в Турции

Бывший сотрудник полиции Турции, а ныне эксперт по безопасности Мустафа Бёгюрджю в беседе с РИА Новости дал жесткие рекомендации туристам, которые столкнулись с мошенниками в Стамбуле или на курортах. Специалист уверен: излишняя учтивость в такой ситуации играет на руку преступникам, поэтому действовать нужно быстро и шумно.

Если злоумышленники навязывают вам плату за «бесплатный» сувенир или услугу, пытаясь удержать силой, эксперт советует немедленно выйти на многолюдное место, лучше всего — в поле зрения камер наблюдения. Главное оружие туриста — громкий и уверенный голос. Бёгюрджю рекомендует четко произнести: «Я сказал "нет", оставьте меня в покое, это мошенничество». Фразу можно использовать как на английском, так и на русском. «Вежливость здесь неуместна, иначе вы неизбежно попадете в ловушку аферистов», — подчеркивает специалист.

В случае угроз или физического давления необходимо немедленно звонить в экстренную службу по номеру 112. После инцидента следует обратиться в ближайший полицейский участок или в отдел туристической полиции (153). При языковом барьере Бёгюрджю советует заручиться помощью персонала отеля, гида или переводчика.

В качестве профилактики эксперт рекомендует не демонстрировать содержимое кошелька и банковские карты. Для доказательства правонарушения крайне желательно снять происходящее на видео, отметить точку на карте и найти свидетелей. Ключевым доказательством, по его словам, станет зафиксированная на камеру фраза: «Я не требовал данную услугу, мне ее навязали и затем заставили заплатить».

