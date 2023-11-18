Криминалист Игнатов рассказал, чем займется вышедший спустя 24 года из колонии киллер Саша Солдат

Накануне сообщалось, что Пустовалов, отправленный отбывать 24 летний срок за 22 заказных убийства в колонии строгого режима в Монино, внезапно пропал. Дожидавшиеся его у стен тюрьмы знакомые и журналисты так и не увидели киллера. Бытует версия, что Пустовалова ранее перевели в другую колонию, чтобы выпустить его без лишней шумихи.

Как считает Игнатов, Пустовалов вполне вероятно получит крупный гонорар за автобиографические книги. Также, зная о его внушительном криминальном опыте, сценаристы могут просить его консультировать за денежное вознаграждение. Криминалист напомнил, что Саша Солдат всегда отличался своей начитанностью, а также «прекрасно играет на фортепиано».

«Он много читал в колонии, Пустовалов и до тюрьмы был начитанным, увлекался российскими и зарубежными философами, прекрасно играет на форте-пиано, разбирается в музыке. Ему всего 50 лет, есть, ради кого жить, у него семья. Может и не работать, а писать книги писать о своей жизни. Одни гонорары за книги будут какие...Или консультировать сценаристов. Может стать творческой личностью», — рассказал Игнатов.

В криминал же, по мнению криминалиста, Пустовалов врядли предпочтет вернуться. Причинами тут и склад ума бывшего зека и его творческих характер. Ну и кроме того, как подметил Игнатов, «все его подельники, друзья-товарищи либо в могиле, либо на пожизненном».