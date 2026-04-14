Криминалист выдвинул новую версию о странном исчезновении Героя России из Сибири

Семья 23-летнего Героя России Алексея Асылханова больше десяти дней не знает, где находится их близкий. Участник СВО перестал выходить на связь 3 апреля. По факту исчезновения региональное управление СК возбудило уголовное дело об убийстве. Криминалист Михаил Игнатов в беседе с aif.ru высказал свою версию произошедшего. По его мнению, одной из основных причин пропажи может быть то, что мужчина сам решил скрыться.

Эксперт предположил, что у Асылханова могли быть долговые обязательства или, наоборот, кто-то задолжал крупную сумму ему. Не исключены и проблемы по другим поводам, включая поступавшие угрозы. В таком случае, считает криминалист, герой мог временно уйти из виду.

«Вполне возможно, что и супруга могла не знать, какие у него были договорные обязательства. Может, он кому-то дал в долг крупную сумму или задолжал сам, могли возникнуть проблемы по другим поводам, могли поступать какие-то угрозы. То есть, в этой истории возможны разные версии. И он решил скрыться на время», - сказал aif.ru эксперт.

Супруга Асылханова в разговоре с aif.ru ранее отметила, что ей ничего не известно о каких-либо угрозах в адрес мужа.

Алексей Асылханов — участник специальной военной операции, уничтоживший 15 танков и 50 бронемашин. За эти подвиги он удостоен высшей награды страны — медали «Золотая Звезда». После тяжелого ранения, в результате которого он потерял ногу, боец был демобилизован. Вернувшись в Юргу, работал педагогом дополнительного образования в техникуме агротехнологий и сервиса, проводил «Уроки мужества» в школах. Знакомые характеризуют его как доброжелательного и ответственного человека.

Известно, что 3 апреля около 16:00 Асылханов вышел из дома, сказав жене, что направляется на работу. С того момента на связь он не выходил. Следствие продолжает выяснять обстоятельства.

Ранее детектив Аббасов предположил, что действия пропавшего Героя РФ Асылханова были спланированными.