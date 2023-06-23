Кристальная вода и пирс: названо самое популярное место отдыха в Городском округе Пушкинский

Территория в лесной зоне на берегу Пестовского водохранилища с оборудованным для купания местом стала самой популярной для отдыха в Городском округе Пушкинский.

Здесь можно в спокойной обстановке погулять по лесу, отдохнуть на шезлонгах и гамаках, покормить белок орехами, и даже встретить зайцев. Территория не является закрытой, вход свободен для всех желающих.

Для тех же, кто хочет провести на природе несколько дней, предусмотрены восемнадцать комфортных палаток со всеми удобствами. Изнутри они напоминают мини-квартиру: там есть кровати, кресла, столики, душ и туалет. Ко всем домикам ведут деревянные настилы, при этом максимально сохранен естественный ландшафт.

Любители активного отдыха могут покататься на вейкборде, сапборде и каяках, а видами Пестовского водохранилища можно насладиться сидя за столиком на пирсе. На территории также есть ресторан.

«В ресторане представлена авторская кухня, рядом есть костровая чаша, все максимально приближено к естественной среде»,- рассказала управляющая глэмпингом «Под небом» Виктория.

Отметим, что год назад глэмпинг в Тишково посещал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Здесь он провел встречу с представителями турбизнеса региона, на которой обсуждались меры поддержки отрасли.