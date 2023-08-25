Кристина Асмус оказалась в больнице с ротавирусной инфекцией

Как сообщает портал «Дни.ру» , недавно актриса все же смогла выйти на связь и рассказать подписчикам о том, как себя чувствует. Асмус призналась, что сейчас симптомы болезни стали слабее. Однако еще некоторое время предстоит питаться таблетками и пресной больничной едой.

Стало известно, что на днях Асмус столкнулась с довольно серьезными проблемами со здоровьем. Все дело в том, что актриса словила ротавирусную инфекцию. К слову, не обошлось и без всех сопутствующих симптомов, включая и высокую температуру.

По словам Кристины Асмус, она два дня находилась в местной инфекционной больнице. «Тряхануло знатно», – рассказала звезда на своей страничке в социальных сетях. Зато она довольна тем, что организм хорошенько очистился, несмотря на сорванные съемки.