Критиковавший СВО Меладзе замечен жадно уплетающим котлету в подмосковном ресторане

Как передает Mash, заядлый «славаукраинец», сладкоголосый исполнитель Валерий Меладзе попался на глаза местным жителям в одном из ресторанов на Рублевке в Московской области.

На опубликованном в сети ролике видно, как певец что-то обсуждает со свои собеседником, личность которого не раскрывается. При этом Меладзе не забывает нажимать на внушительных размеров котлету. Также сообщается,что в ресторане он предпочел русской кухне грузинскую.

Среди возможных причин внезапного появления Меладзе на российской земле, все чаще мыкающегося по заграницам с начала СВО, журналистами называется корпоратив, на котором за 12 млн рублей согласился выступить артист.

«Меладзе сегодня вечером заметили наши состоятельные подписчики. Как мы писали ранее, осудивший СВО Меладзе не против выступить в РФ, если есть гарантии безопасности», — приводится в публикации.

Напомним о ворохе непатриотичных поступков, которыми успел насорить Меладзе с февраля 2022-го. В частности: неоднократно осудил публично СВО, оскандалился в Дубае, продолжив на концерте националистический пробандеровский лозунг «Слава Украине». И все этим, как следствие, попал под проверку Генпрокуратуры.