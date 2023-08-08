Крючков объяснил, чем вызваны взрывы в Октябрьском районе Крыма

По информации, поступившей от советника главы Крыма, Олега Крючкова, в Октябрьском районе республики были слышны звуки взрывов. Об этом также сообщает RT .

Крючков объяснил, что они связаны с утилизацией боевых припасов. Аналогичные также были слышны и в селе Вольное, что находится в Джанкойском районе, где тоже проводится их уничтожение. Соответствующими данными Олег Крючков, занимая должность советника главы Крыма, поделился на своей странице в социальных сетях.

Судя по его словам, ситуация находится под контролем специальных служб. В июле этого года власти Красногвардейского района уже предупреждали о проведении утилизации боеприпасов. Так что, вероятно, местным жителям не стоит беспокоиться.