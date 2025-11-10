«Крокодилья пасть на рыбном прилавке». Необычный улов в Хургаде взволновал туристов: что скрывают пески Красного моря?

Среди привычных морских обитателей их внимание привлекла диковинная рыба, чей облик больше напоминал миниатюрного крокодила, чем подводного жителя.

Как передает издание Al Masry Al Youm, появление невиданного существа вызвало настоящий ажиотаж.

«Рыба с широкой головой, сплюснутой формой туловища и клыками, как у крокодила, вызвала споры и удивление среди посетителей рыбного рынка», — отмечается в сообщении.

По словам одного из рыбаков, эта уникальная особь была выловлена с глубины около 40 метров. Морской охотник пояснил, что данный вид является большой редкостью для этих вод и ведет скрытный образ жизни, предпочитая держаться у дна. Хищник мастерски маскируется, зарываясь в песок, и терпеливо поджидает свою добычу.

Комментируя находку, ихтиолог из Института океанографии в Хургаде Ашраф Садик подтвердил, что перед нами – так называемая «рыба-крокодил» (Crocodile Fish), которая действительно обитает в акваториях Красного и Средиземного морей. Ученый успокоил общественность, заявив, что, несмотря на грозную внешность, существо не представляет угрозы для человека и не является ядовитым. Свое название рыба получила именно за поразительное сходство с рептилией. Специалист также подчеркнул, что этот уникальный вид выполняет важнейшую функцию, играя ключевую роль в поддержании хрупкого экологического баланса на морском дне.

