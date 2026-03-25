Кровавая драма на почве флористики: мужчина поплатился за попытку выбросить букет

В Калининграде разгорелся скандал с поножовщиной, причиной которого стал обычный букет цветов. В одном из жилых домов на улице Батальной 40-летняя местная жительница нанесла ножевое ранение своему 44-летнему приятелю. О случившемся сообщили в региональном управлении МВД.

Трагедия развернулась в квартире во время застолья. Между собутыльниками вспыхнула ссора после того, как мужчина решил избавиться от увядшего букета. Женщина выступила категорически против этого, что привело к ожесточенной конфронтации. Не сумев сдержать эмоции, дама схватила кухонный нож и вонзила его оппоненту в область грудной клетки. Полученное проникающее ранение оказалось настолько серьезным, что пострадавшего в срочном порядке доставили в реанимацию.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемую. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью с использованием оружия. Согласно действующему законодательству, за этот инцидент агрессивной женщине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

