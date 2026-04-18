Кровавая суббота в Киеве: безумец изрешетил прохожих из автомата и сжег супермаркет

Субботний вечер в Голосеевском районе Киева обернулся масштабной трагедией. Вооруженный мужчина устроил беспорядочную стрельбу на улицах микрорайона Демеевка, после чего забаррикадировался в торговом центре с заложниками, пишет КП.

Хронология нападения

Инцидент начался около 17:00. По предварительной информации правоохранителей, 58-летний местный житель Дмитрий Васильченков сначала поджег собственную квартиру, а затем вышел на улицу, вооружившись автоматическим карабином Kel-Tec SUB2000. Злоумышленник открыл огонь по случайным прохожим.

В результате стрельбы на месте погибли несколько человек (данные уточняются, сообщается о 2–4 жертвах), среди раненых оказался несовершеннолетний ребенок. Спасаясь от прибывшей полиции, нападавший забежал в здание ТЦ «Demeevsky» и захватил заложников в помещении супермаркета «Велмарт».

Штурм и ликвидация

Район был немедленно оцеплен силами Национальной полиции и спецподразделения КОРД. К месту происшествия стянули бронетехнику. В ходе противостояния внутри здания начался пожар — сообщается, что преступник использовал взрывные устройства или горючие смеси.

После серии неудачных попыток переговоров, в ходе которых внутри продолжали звучать выстрелы, спецназ начал штурм.

Результат: Злоумышленник оказал активное сопротивление и был ликвидирован на месте.

Заложники: Силовикам удалось вывести людей из здания, информация о пострадавших среди заложников сейчас проверяется медиками.

Мотивы преступления

На данный момент основной версией следствия является бытовой конфликт, переросший в неконтролируемую агрессию. Соседи характеризуют нападавшего как замкнутого человека. Полиция Киева продолжает работу на месте происшествия, устанавливая точное количество пострадавших и все обстоятельства поджога и стрельбы.