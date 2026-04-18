Кровавая суббота в Киеве: безумец изрешетил прохожих из автомата и сжег супермаркет
КП: спецназ ликвидировал киевского стрелка в ходе штурма супермаркета «Велмарт»
Субботний вечер в Голосеевском районе Киева обернулся масштабной трагедией. Вооруженный мужчина устроил беспорядочную стрельбу на улицах микрорайона Демеевка, после чего забаррикадировался в торговом центре с заложниками, пишет КП.
Хронология нападения
Инцидент начался около 17:00. По предварительной информации правоохранителей, 58-летний местный житель Дмитрий Васильченков сначала поджег собственную квартиру, а затем вышел на улицу, вооружившись автоматическим карабином Kel-Tec SUB2000. Злоумышленник открыл огонь по случайным прохожим.
В результате стрельбы на месте погибли несколько человек (данные уточняются, сообщается о 2–4 жертвах), среди раненых оказался несовершеннолетний ребенок. Спасаясь от прибывшей полиции, нападавший забежал в здание ТЦ «Demeevsky» и захватил заложников в помещении супермаркета «Велмарт».
Штурм и ликвидация
Район был немедленно оцеплен силами Национальной полиции и спецподразделения КОРД. К месту происшествия стянули бронетехнику. В ходе противостояния внутри здания начался пожар — сообщается, что преступник использовал взрывные устройства или горючие смеси.
После серии неудачных попыток переговоров, в ходе которых внутри продолжали звучать выстрелы, спецназ начал штурм.
- Результат: Злоумышленник оказал активное сопротивление и был ликвидирован на месте.
- Заложники: Силовикам удалось вывести людей из здания, информация о пострадавших среди заложников сейчас проверяется медиками.
Мотивы преступления
На данный момент основной версией следствия является бытовой конфликт, переросший в неконтролируемую агрессию. Соседи характеризуют нападавшего как замкнутого человека. Полиция Киева продолжает работу на месте происшествия, устанавливая точное количество пострадавших и все обстоятельства поджога и стрельбы.