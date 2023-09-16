Кровавые бои у Работино: враг пытается прорваться к Новопрокоповке, русский десант уничтожает боевиков ВСУ

Активно продолжает уничтожать наступающие украинские штурмовые группы на Запорожском фронте 247-й казачий полк ВДВ ВС РФ, информируют в соцсетях российские военкоры с полей.

Сообщается, что украинские военные прячутся по полевым посадкам и атакуют российские опорные пункты из подтишка, стремясь обойти Работино и прорваться к Новопрокоповке.

«Западнее Работино продолжаются бои, противник пытается атаковать в направлении села Копани. Разведка ВДВ с помощью беспилотников вскрывает движение ВСУ и корректирует огонь артиллерии, уничтожающий украинских боевиков», - приводится в публикации.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что по территории Запорожской области участились обстрелы ВСУ кассетными боеприпасами.