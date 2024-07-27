Круче, чем MMA: голая девушка-толстопуз в Краснодаре избила оперативника и воткнула ему вилку в висок

Похоже, один ии полицейских отдела полиции в Краснодаре теперь навсегда запомнит, что выражение «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет», не просто фигура речи. Мужчина по жалобе супруги на громкую музыку поднялся к соседке разобраться и жестоко поплатился за это.

В сети завирусилось видео инцидента: по-началу ничто не предвещало беды, оперативник штатском и буднично достал удостоверение, потребовав выключить музыку. Вышедшая внушительных размеров соседка по имени Катя ответила отказом. А когда парень стал заставлять ее собираться и ехать с ним в полицию, обозвав собакой, Катя от оскорблений перешла к побоям. Сначала девушка надавала тумаков супостату в приквартирном холле, а затем битые несколько минут мутузила триста раз уже пожалевшего, что ввязался, парня на общем балконе.

Как передает Mash, во время потасовки злобная Катя воткнула в висок мужчине вилку. Отсюда и кровь на голове у оперативника. Через время приехала скорая помощь, но он отказался от госпитализации.

Сейчас великолепные диалоги и крутой байопик изучают в полиции, думая, как произошедшее пограмотнее квалифицировать с точки зрения уголовного кодекса Российской Федерации.