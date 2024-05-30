Круговое движение возле автовокзала в Пушкино обеспечит безопасность водителей и пешеходов

В рамках выполнения работ по замене дорожного полотна в Пушкино дорожники начали обустраивать круговое движение на пересечении Московского проспекта и Вокзальной улицы.

«Сейчас мы формируем зону кругового движения, с помощью которого будет организовано распределение транспортных средств на пересечении Московского проспекта с Вокзальной улицей. Оно обеспечит безопасность транспорта и пешеходов, поскольку будет обновлено и переформатировано светофорное регулирование. Пока что три ветки дороги — Московский проспект и улица Вокзальная со стороны улицы Грибоедова и со стороны автовокзала — регулируются по отдельности», — рассказал представитель компании-подрядчика СК «Ваш дом».

После организации кругового движения установят светофоры. Спикер пояснил, что после завершения работ пешеходы будут переходить дорогу после полной остановки транспорта на всех трех направлениях. Движение и его остановка будет происходить синхронно. Подобная система регулирования движения называется «английская». Важно, что водители и пешеходы будут комфортно передвигаться по данному участку дороги. Также применение «английского режима» повысить уровень безопасности.

На участке дороги от улицы Вокзальной до Писаревского проезда специалисты обустроят пешеходную зону, которая предполагает установку нового бордюрного камня.

Работы ведутся ежедневно. В зависимости от текущего объема работ на объект выезжают от 15 до 20 специалистов. В их распоряжении находятся асфальтоукладчик, катки, мини-погрузчики и экскаваторы-погрузчики.

«Работы по идут плану, и они достаточно глобальные — Московский проспект будет значительно улучшен с технической и эстетической точек зрения», — добавил специалист.

Общий объем выполненных работ составит более 30 тысяч квадратных метров.