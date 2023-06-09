Крупенин проверил как проходит реконструкция ВЗУ в Талдомском округе

На этой неделе глава Талдомского округа Юрий Крупенин вместе с делегацией проинспектировал водозаборные узлы в деревнях Павловичи, Нушполы и в селе Николо-Кропотки, где в данный момент специалисты проводят реконструкцию.

Сообщается, что все три ВЗУ будут обладать мощностью 480 кубометров в сутки, а их работа будет осуществляться в автоматическом режиме. Специалисты закончат работы на объектах до конца этого года. Реконструкция ВЗУ позволит почти двум тысячам человек в округе пользоваться водой более высокого качества.

В Подмосковье организовано строительство новых ВЗУ и станций водоочистки, которые обеспечат чистой водой 137 тысяч граждан. Объекты планируется запустить в работу также в текущем году.

Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям Московской области сообщил, что с 2014 года решаются вопросы обеспечения людей чистой водой. Все работы связанные со строительством объектов водоснабжения проводятся в рамках реализации двух государственных проектов: «Чистая вода» и «Жильё и городская среда».

Строительство новых объектов водоснабжения позволяет людям потреблять продукт более высокого качества, что несомненно положительно сказывается на состоянии их здоровья, а значит и в целом на качестве жизни.