По словам собеседника, владелец внедорожника припарковал свой автомобиль на проезжей части, перекрыв пешеходам проход к дому № 12 на улице Есенина. Мужчина пояснил, что наблюдал за парковкой лично и попытался сделать водителю замечание, указав на недопустимость такого маневра. Однако нарушитель отреагировал спокойно и предложил вызвать наряд ДПС, после чего просто ушел. Согласно пункту 12.4 Правил дорожного движения, остановка и стоянка запрещаются на пересечении проезжих частей и ближе 5 метров от края пересекаемой проезжей части. Очевидец надеется, что на ситуацию обратят внимание ответственные службы и примут меры.