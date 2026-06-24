Крым больше не единственный выбор: туристы РФ нашли новые места

Эксперты назвали пять популярных направлений внутри страны, которые стали альтернативой отдыху в Крыму летом 2026 года. Об этом пишет ЮФ.

К летнему сезону 2026 года Крым остается востребованным направлением, однако его позиции усилили сразу несколько других российских регионов. По оценкам специалистов туристической отрасли, путешественники все чаще рассматривают альтернативные маршруты внутри страны.

Черноморское побережье сохраняет лидерство

Основной заменой Крыма стало Черноморское побережье Краснодарского края. Сочи, Анапа и Геленджик продолжают привлекать туристов развитой инфраструктурой, разнообразием развлечений и широким выбором жилья.

Азовское море для спокойного отдыха

Отдельным направлением стали курорты Азовского моря. Ейск, Голубицкая и Должанская привлекают тех, кто предпочитает менее многолюдные пляжи, мелкое теплое море и более доступные цены.

Рост популярности Дагестана и северных маршрутов

Заметный рост интереса зафиксирован к Дагестану, где сочетаются горные пейзажи и побережье Каспийского моря. Также туристы активно рассматривают Калининградскую область, включая Светлогорск, Зеленоградск и Янтарный, благодаря мягкому климату и европейской архитектуре.

Экотуризм и оздоровительные направления

Алтай остается одним из ключевых центров экологического туризма. Параллельно стабильно востребованы курорты Кавказских Минеральных Вод, включая Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск, ориентированные на оздоровительный отдых.