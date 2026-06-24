Работающий над сериалом с Ефремовым режиссер отказался комментировать слухи о срыве съемок

Российский режиссер Сергей Кальварский, который снимает сериал с участием с заслуженным артистом РФ Михаилом Ефремовым, решил не комментировать появившиеся в СМИ слухи о срыве съемок. «Газете.Ru» он заявил , что условия договора не позволяют ему раскрывать детали происходящего.

При этом стало известно, что производство проекта действительно приостановлено. Причина — нехватка финансирования. Съемки сдвинуты на 2027 год, но точные сроки возобновления работы пока не называются.

Интересно, что на фоне проблем с сериалом творческая жизнь Ефремова продолжается. В марте этого года состоялась премьера спектакля «Без свидетелей», где он сыграл вместе с Анной Михалковой. Эта постановка стала первой для актера после его освобождения по УДО. Премьера спектакля произвела настоящий фурор и закончилась десятиминутными овациями.

Ранее сообщалось, что актриса Ольга Дибцева не смогла сняться с Паулиной Андреевой из-за сходства.