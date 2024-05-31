Крым вошел в пятерку-регионов-лидеров РФ, которые наиболее желаемы для посещения жителями России

Республика Крым вошла в топ-5 регионов РФ, которые выбрали жители нашей страны в качестве желаемых мест к посещению. Об этом сообщает « Крым 24 » со ссылкой на итоги опроса социологического агентства «Вебер».

Уточняется, что в пятерку лидеров также вошли Байкал, Алтай, Дальний Восток, Карелия и Северная столица.

Отмечается, что полуостров также находится и в списке наиболее «дорогих» регионов, уступая только Сочи, курортам Краснодарского края, Москве, Дальнему Востоку и Байкалу.

Добавляется, что россияне считают, что, путешествуя по стране, они способствуют развитию внутреннего туризма.