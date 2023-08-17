Крымский депутат заметил ошибку в словах генсека НАТО об Украине

Комментируя поддержку Украины, Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО будут поддерживать Киев, пока он не одержит победу над Москвой. Ивлев заметил, что намерение альянса поддержать любую страну, выступающую против России, даже если это Украина, не вызывает сомнений, а вот по поводу победы генсек погорячился. По словам депутата, Столтенберг скорее всего допустил ошибку и выдал желаемое за действительное.

Также Ивлев обратил внимание, что генсек НАТО периодически путает Украину и Россию, например, в одном из своих выступлений он призвал не поддерживать Украину, а затем вновь ошибся во время обсуждения территориальных уступок. Депутат предложил Столтенбергу оставить руководство военным блоком и заняться здоровьем.