Крымский мост временно перекрыли для движения автотранспорта

Общество

Фото: [© РИА Новости / Константин Михальчевский]

Об введенных ограничения движения автомобилей по путепроводу проинформировал в соцсетях оперативный штаб, отслеживающий ситуацию на Крымском мосту.

Отмечается, что движение перекрыто в сторону Керчи и в направлении Краснодарского края. Водителей просят сохранять спокойствие следовать указаниям правоохранителей.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - приводится в публикации.

Причины ограничения движения по Крымскому мосту не сообщаются.

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