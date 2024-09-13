Крымский школьник побил учительницу до сотрясения мозга из-за телефона

В Крыму пятиклассник разозлился на преподавателя и набросился на нее с кулаками. Женщине потребовалась медицинская помощь, пишет VSE42.Ru со ссылкой «Mash на волне».

Под Симферополем ученик пятого класса нарушал порядок на уроке и сидел в телефоне. Учительница, желая привлечь воспитанника к образовательному процессу, попросила сдать гаджет. Поначалу школьник послушно сдал смартфон, однако позже между ним и педагогом возник конфликт.

Учительница, отдавая телефон в конце занятия, попросила мальчика объясниться за поведение. Это вызвало бурную реакцию у школьника: он набросился на 55-летнюю преподавательницу музыки, ударил в висок и устроил истерику. Ей потребовалась медицинская помощь. Врачи обнаружили у нее сотрясение мозга.

С учеником провели воспитательную беседу. Также ему назначили встречи с психологом.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали мужчину, избившего до смерти свою знакомую.