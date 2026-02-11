Крысы заполонили мусорные площадки Владивостока: жители боятся подходить близко

Жители Владивостока опасаются приближаться к контейнерным площадкам для того, чтобы вынести мусор. Как пишет «МК» со ссылкой на телеграм-канал Mash, на улице Луговой заметили огромное количество крыс, которые роются в мусоре и появляются вблизи баков.

По словам местных жителей, грызуны стали появляться на контейнерных площадках регулярно. Многие горожане, особенно вечером и ночью, боятся выносить мусор из-за риска внезапно встретиться с крысами. Кроме того, люди боятся выгуливать домашних питомцев.

Как отмечает телеграм-канал, основной причиной нашествия грызунов является нерегулярный вывоз твердых коммунальных отходов. По словам местных, переполненные контейнеры и скопление мусора создают идеальные условия для размножения и питания крысиной популяции.

Известно, что разобраться с этой проблемой управляющей компании уже поручила администрации Владивостока.

Это не первый случай массового появления крыс на этой территории. Еще в 2024 году жители улицы Луговой обращались с аналогичными жалобами. Тогда меры по борьбе с грызунами со стороны ответственных организаций были предприняты с опозданием.

