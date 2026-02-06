Крысы уснули в рукаве хозяйки, превратив ее в «живую лежанку»

Необычный инцидент произошел со студенткой, решившей завести пару ручных крыс в качестве питомцев. О нем она рассказала на платформе Reddit. Девушка опасалась возможных укусов и конфликтов между животными, однако реальность преподнесла сюрприз другого рода.

Новые питомцы — одна спокойная, другая энергичная — не стали конфликтовать. Вместо этого они быстро нашли себе неожиданное место для отдыха, устроившись спать в рукаве свитера своей хозяйки.

Девушка оказалась в своеобразной ловушке: она боялась пошевелиться, чтобы не потревожить уснувших грызунов, которые превратили её подмышку в уютную лежанку.

Основной проблемой стал сильный и неприятный запах, который оставили после себя крысы. Помечая территорию, они пропитали одежду запахом аммиака и мочи. К четвертому часу такого «плена» девушка, по ее словам, уже пахла как мусорный контейнер.

В итоге ей все же пришлось потревожить питомцев, чтобы они ушли, однако время было упущено. Из-за этой необычной ситуации студентка пропустила обязательный семинар в своем вузе, став заложницей дурно пахнущих последствий своей любви к животным.

Ранее сообщалось, что в Реутове синица пыталась проникнуть в квартиру на 24 этаже через воздуховод.