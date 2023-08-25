Ксения Бородина не упустила шанс похвастаться шикарной фигурой

Звезда «Дома-2» поддерживает свою форму и отдыхает в Турции в компании своих детей и подруги.

Как сообщает издание «Утро.ру», известная телеведущая Ксения Бородина продолжает стремиться к идеальному телу и выглядит безупречно.

Бородина не стесняется лишний раз показать свою подтянутую и здоровую фигуру (и этот не стал исключением). В социальных сетях она опубликовала фото, на которых предстала в бикини, привлекая внимание подписчиков.

Однако, чтобы достичь такого шикарного результата, звезда пошла на некоторые жертвы. Она отказалась от употребления сахара, хлеба и алкоголя в целях похудения.

Интересно отметить, что некоторые поклонники путают Ксению Бородину с другой известной личностью, Викторией Боней, из-за их внешнего сходства.