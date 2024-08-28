Ксения Мишонова и Ольга Ермакова подписали соглашение о сотрудничестве

«С фондом «Защитники Отечества» мы сотрудничаем уже не первый день. Пришло время задокументировать наши отношения. Спасибо руководителю регионального филиала фонда Ольге Ермаковой за внимание к проблемам семей наших бойцов!», — сообщила Ксения Мишонова.