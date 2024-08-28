Ксения Мишонова и Ольга Ермакова подписали соглашение о сотрудничестве
Фото: [Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Московской области]
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова и руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба аппарата детского омбудсмена.
Отмечается, что данное соглашение подразумевает объединение усилий по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. В частности, стороны планируют совместно решать сложные вопросы при оформлении и предоставлении мер соцподдержки, восстановлении документов и получении статуса ветерана боевых действий.
«С фондом «Защитники Отечества» мы сотрудничаем уже не первый день. Пришло время задокументировать наши отношения. Спасибо руководителю регионального филиала фонда Ольге Ермаковой за внимание к проблемам семей наших бойцов!», — сообщила Ксения Мишонова.