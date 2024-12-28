Ксения Собчак приняла участие в акции «Елка желаний» в Подмосковье

Журналистка сняла с новогодней елки открытку с желанием девочки по имени Бибиоша. Она попросила в подарок конструктор. Собчак вместе со своим сыном Платоном приехала в клинику и передала подарки девочке и другим пациентам клиники.

«Понимаешь, что в таких больницах за своих детей не страшно. Поразилась, как все устроено, насколько все многопрофильно и какие герои-врачи под руководством главного врача Татьяны Шаповаленко спасают самых маленьких», - рассказала Собчак в своих соцсетях.

Она напомнила, что центр был открыт летом в Красногорске. Здесь уже оказали помощь более чем 52 тысячам детей. Учреждение оснащено самым современным оборудованием, что позволяет проводить самые сложные операции.